В районе Иовского водохранилища завершены поиски заблудившегося мужчины

В 16.00 мужчина доставлен в Зареченск. Фото: Олег ФИЛОНОК

8 ноября в районе Иовского водохранилища потерял ориентир мужчина. В МЧС поступила информация, что северянин находится в избе на берегу водоема, ему требуется помощь в эвакуации.

Для оказания помощи в поселок Зареченск выехали спасатели. Поиски завершились успешно.

- В 16.00 гражданин доставлен в Зареченск, состояние его удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

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