Прогноз погоды в Мурманске и области на 9 ноября 2021 года: до -20 градусов, небольшой снег

Наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Синоптики предупреждают жителей Мурманской области о морозах, которые нагрянут 9 ноября 2021 года. Особенно сильный холод будет ночью.

- Наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -8 - 13, при прояснениях до -20, днем -5 - 11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

10-11 ноября погоду на Кольском полуострове будет определять очередной обширный атлантический циклон, смещающийся в Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается мокрый снег, местами порывистый ветер. Температура воздуха вновь повысится и днем составит от -3 до +2 градусов. На дорогах гололедица.

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