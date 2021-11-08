Северный флот перевел более 95% военной техники в зимний режим

Всю технику Северного флота подготовят к зиме до конца этой недели. Фото: пресс-служба Северного флота

Более 95% военной и специальной техники в воинских частях Северного флота, которая используется в холодное время года, перевели в зимний режим.

Подготовка к холодам началась в сентябре и завершится в конце этой недели. Боевые машины, колесная и гусеничная техника прошли полный техосмотр. Летние рабочие жидкости, масла и топливо поменялись на зимние.

- К наступлению холодов в регионах, где дислоцируются части Северного флота, 100 процентов техники будет подготовлено для эксплуатации в суровых зимних условиях. Раньше всех эту работу традиционно выполняет личный состав тактических групп, дислоцированных на островах Северного Ледовитого океана, где температура воздуха уже опустилась ниже нуля, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

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