В Мурманской области продолжат оказывать помощь в получении "ковидных" документов

МФЦ в ТРЦ "Плазма" продолжит работать в ежедневном формате с 13.00 до 19.00. Фото: Иван Макеев

Во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября сотрудники МФЦ помогли более чем полутора тысячам северян зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Госуслуги», а также распечатать сертификаты о прививке или перенесенном ковиде.

- Я рассчитываю, что с каждым днем все больше северян будет проходить вакцинацию, которая повышает выработку коллективного иммунитета и обеспечивает вашу личную безопасность, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава Мурманской области сообщил, что выездной МФЦ в ТРЦ "Плазма" продолжит работать в ежедневном формате с 13.00 до 19.00.

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