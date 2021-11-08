В районе Иовского водохранилища заблудился мужчина

Для оказания помощи в поселок Зареченск выехали спасатели. Фото: Олег ФИЛОНОК

Помощь спасателей потребовалась мужчине, который заблудился в районе Иовского водохранилища в Кандалакшском районе.

- 8 ноября в 13.25 в оперативную дежурную смену МЧС поступила информация о том, что северянин потерял ориентир, находится в избе на берегу Иовского водохранилища, требуется помощь в эвакуации, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Для оказания помощи в поселок Зареченск выехали три спасателя и один волонтер.

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