В Мурманске маршрутка на полном ходу врезалась в легковой автомобиль

Авария случилась на улице Челюскинцев. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на перекрестке улиц Челюскинцев и Володарского произошло ДТП с участием маршрутки.

Судя по видео очевидцев, которое опубликовали в группе "Мурманск ДТП ЧП", водитель общественного транспорта ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с легковым авто, которое совершало поворот.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, авария обошлась без пострадавших.

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