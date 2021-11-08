Мурманская область вошла в топ-3 регионов по росту ожидаемой зарплаты

Разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами по Северо-Западному ФО разнится от 2 до 10 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным исследования онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами по Северо-Западному ФО разнится от 2000 до 10000 тысяч рублей. Мурманская область вошла в топ-3 регионов по росту средней ожидаемой зарплаты по сравнению с 2019 годом.

Наибольший рост произошел в Ненецком АО — в среднем на 13000 рублей, на втором месте Мурманская область — около 6000 рублей, на третьем месте Санкт-Петербург — средний прирост около 5000.

Выросли при этом и предлагаемые зарплаты: в Ненецком АО – в среднем работодатели предлагают 60 000 рублей (+4987 рублей), в Санкт-Петербурге – 57 600 (+4279 рублей), Мурманской области – 48 700 (+660 рублей), а также в Ленобласти – 48500 (+2013 рублей).

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