Жителя Мурманска будут судить за четыре удара кулаком по голове четырехлетней девочки

Мужчина признал свою вину в избиении ребенка. Фото: СКР по Мурманской области

22 августа по мурманским пабликам в "ВКонтакте" распространился пост: в больницу доставили четырехлетнюю девочку, которую нашли на улице. Было прохладно, а ребенок был легко одет. Волонтеры и полицейские в тот день искали родителей малышки.

Их удалось найти быстро. Оказалось, что в тот день они были на работе, а девочка была по присмотром бабушки и ее 50-летнего сожителя.

- Когда бабушка ушла на работу, ребенок остался в квартире с ее сожителем. Недовольный поведением девочки мужчина схватил ее руками за шею и нанес не менее четырех ударов кулаками по голове. В результате вышеуказанных действий малолетней причинены телесные повреждения, в том числе в виде открытой черепно-мозговой травмы. После этого девочка выбежала на улицу, где и была обнаружена прохожим, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). В ближайшее время над северянином состоится суд, свою вину он признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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