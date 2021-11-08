37-летняя жительница Оленегорска перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

На типичную уловку телефонных мошенников попалась жительница Оленегорска. 37-летней северянке пришлось обращаться в полицию.

- Женщину обманули по довольно известной схеме. Ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на ее имя якобы кто-то пытается оформить кредит. Чтобы предотвратить это, абонент порекомендовал оленегорке оформить новую заявку на кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ничего не подозревая, женщина последовала указаниям лжесотрудника и через онлайн-кабинет оформила на себя кредит на сумму 900 тысяч рублей. После чего она положила все кредитные деньги на счет, продиктованным злоумышленником.

С ее слов, о подобных видах преступлений она знала, но поверила информации, полученной по телефону от неизвестных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Аферистам грозит до 6 лет лишения свободы.

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