На дороге Оленегорск-Мончегорск Lada Granta столкнулась с КАМАЗом

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 8 ноября на 1275 километре автодороги Оленегорск-Мончегорск произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. На месте работали экстренные службы.

- Водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. По предварительной информации, пострадал один человек - водитель Lada Granta, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Карелии житель Мурманской области и его шестилетний сын пострадали в ДТП. Обоих северян доставили в медучреждение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru