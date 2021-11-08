На дороге Оленегорск-Мончегорск Lada Granta столкнулась с КАМАЗом

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Утром 8 ноября на 1275 километре автодороги Оленегорск-Мончегорск произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. На месте работали экстренные службы.
- Водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. По предварительной информации, пострадал один человек - водитель Lada Granta, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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