Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 ноября 2021 года составило 2393 человека

За последний день выявлено 256 новых случаев заражения COVID-19.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 ноября 2021 года - 2393 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 10 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.
Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 317 умерших на 100 тысяч населения.
За последний день выявлено 256 новых случаев заражения COVID-19.
Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 81 080 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Североморск.
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