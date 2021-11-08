В Карелии житель Мурманской области и его шестилетний сын пострадали в ДТП

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibddkareliya

Вечером 7 ноября в Лоухском районе Карелии произошло серьезное ДТП, в котором пострадали жители Мурманской области.

- На 1037 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в 21.50 39-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes Benz. После ДТП водитель Kia и его шестилетний пассажир (жители Мурманской области) с полученными травмами были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, - сообщили в ГИБДД Республики Карелия.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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