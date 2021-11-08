В Мурманске пьяная женщина напала на ребенка с перцовым баллончиком

Пострадавшую девочку смог привести домой друг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Мурманска рассказала в соцсетях о нападении пьяной женщины на ее дочь. Инцидент произошел вечером 7 ноября на улице Хлобыстова.

- Женщина выскочила из арки, которая находится рядом с аллеей, и брызнула в лицо моей 13-летней дочери перцовым баллончиком. Дочь ее не запомнила. Помнит только сильный запах алкоголя и дикую боль. Я понимаю, что вряд ли смогу найти эту особу, но если вдруг кто-то знает ее (на крик дочери сбежались люди), пусть как-нибудь дадут знать. Хорошо, что она гуляла не одна, а с другом и он смог привести ее домой, - поделилась мама девочки в паблике "Мурманск".

Как сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, по данному факту полиция проводит проверку.

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