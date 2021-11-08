Дома на пяти улицах в Мурманске остались без отопления

Когда работы завершатся пока что не известно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В АО "МЭС" предупреждают жителей Мурманска, что 8 ноября с 09.00 до окончания работ будет отсутствовать отопление в домах на пяти улицах города. Об этом сообщили в ЕДДС Мурманска.

Отключение коснулось домов №14,16,29,31,33 на улице Павлова, №11,13,14,15,17,19,21,23 на улице Куйбышева, №38/27, 39,41,43,45,47,50,53,54,55,57,58,59 на улице Радищева, № 2,4,5,6 на улице Рылеева и №4, 6 на улице Чехова.

Причиной неудобств стали ремонтные работы на тепловой сети ТК-1- ТК-2.

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