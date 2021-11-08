В Мурманске пройдет благотворительная гаражная распродажа

Принять участие в распродаже может любой желающий. Фото: vk.com/redcross_51

27 ноября в Мурманске состоится гаражная распродажа, которая поможет детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Благотворительную акцию проводит региональное отделение «Красного Креста».

Принять участие в распродаже может любой желающий. Волонтеры примут от северян одежду и обувь в хорошем состоянии, предметы быта, книги и журналы, развивающие детские игрушки. На мероприятии также можно найти необходимые для себя предметы для дома или гардероба.

Собранные на распродаже средства будут направлены на открытие первого бесплатного развивающего центра "Красного креста" в Мурманске и помогут детям из кризисных семей.

Распродажа пройдет 27 ноября с 16.00 до 20.00 часов в Детском центре МАМАрада (пр. Кольский, д. 174/2). Вход свободный.

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