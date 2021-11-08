В Мурманской области на всю неделю прогнозируют снегопад

Жителям Мурманской области стоит приготовиться к снегопадам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под конец минувшей недели на Мурманскую область обрушился сильный снегопад. Такая погода прогнозируется и в дальнейшем.

- Снегопад и скачки температуры будут всю эту неделю, будет усилен контроль за деятельностью коммунальных служб, - отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. - Дороги, дворы и проезды должны быть почищены, надо обратить внимание на наледь на кровлях. Моментально прошу реагировать на обращения в социальных сетях, на "горячей линии" и портале "Наш Север".

Напомним: в регионе также ожидается понижение температуры.

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