В центре Мурманска устанавливают елку

Каркас собран примерно на треть. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На праздничных выходных в Мурманске стали устанавливать главную городскую елку. Металлический каркас главного праздничного дерева областного центра собран примерно на треть.

Также северяне могли заметить, что в городе начался монтаж новогодних украшений. В частности, заменят иллюминацию над проспектом Ленина.

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