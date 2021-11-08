Андрей Чибис: Ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать

Ухудшения ситуации с коронавирусом в Мурманской области удалось избежать.
Фото: Олег ЗОЛОТО
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что ситуацию с коронавирусом в регионе удалось стабилизировать.
- Но эта стабильность очень хрупкая. Любое нарушение может подорвать его, - отметил глава региона.
Поэтому в регионе не только сохраняется, но и расширяется система QR-кодов.
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