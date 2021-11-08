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Общество8 ноября 2021 9:08

Андрей Чибис: Ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать

Но баланс в регионе сохраняется хрупкий
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ухудшения ситуации с коронавирусом в Мурманской области удалось избежать.

Ухудшения ситуации с коронавирусом в Мурманской области удалось избежать.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что ситуацию с коронавирусом в регионе удалось стабилизировать.

- Но эта стабильность очень хрупкая. Любое нарушение может подорвать его, - отметил глава региона.

Поэтому в регионе не только сохраняется, но и расширяется система QR-кодов.

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