Андрей Чибис: Ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать

Ухудшения ситуации с коронавирусом в Мурманской области удалось избежать. Фото: Олег ЗОЛОТО

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что ситуацию с коронавирусом в регионе удалось стабилизировать.

- Но эта стабильность очень хрупкая. Любое нарушение может подорвать его, - отметил глава региона.

Поэтому в регионе не только сохраняется, но и расширяется система QR-кодов.

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