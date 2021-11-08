В Мурманской области похолодает до -13

В Мурманской области ожидается похолодание. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После плюсовой температуры, какая была в последние дни, в Мурманскую область пришло похолодание.

- 9 ноября наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-13°, днем -4-9°. На дорогах гололедица, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

Также в регионе прогнозируют снегопады, которые будут идти всю неделю.

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