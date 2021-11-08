План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 58%

Сделать прививку от коронавируса можно как в поликлинике, так и в мобильных пунктах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После введения в Мурманской области системы QR-кодов спрос на вакцинацию от коронавируса в регионе вырос в два раза.
- Полный курс вакцинации прошли 272,5 тысячи человек, что составляет 58% от плана, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
Привиться можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах, которые работают в ТРЦ "Плазма", "Мурманск Молл" и "Форум".
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