План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 58%

Сделать прививку от коронавируса можно как в поликлинике, так и в мобильных пунктах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После введения в Мурманской области системы QR-кодов спрос на вакцинацию от коронавируса в регионе вырос в два раза.

- Полный курс вакцинации прошли 272,5 тысячи человек, что составляет 58% от плана, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Привиться можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах, которые работают в ТРЦ "Плазма", "Мурманск Молл" и "Форум".

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