Андрей Калинин назначен федеральным инспектором по Мурманской области

Андрей Калинин и Андрей Чибис на первой встрече обсудили развитие региона.

С октября 2021 года главным федеральным инспектором по Мурманской области назначен Андрей Калинин. Он уже работал в данной должности с мая 2016 года по февраль 2017-го, после став инспектором по Псковской области.

- Андрей Николаевич вернулся еще с большим опытом. На первой встрече мы отметили положительную динамику в развитии региона. Всем коллегам поручаю обеспечить необходимую координацию, внимательно прислушиваться, что говорит Андрей Николаевич, чтобы мы были в одном информационном пространстве, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Приоритетные направления работы - борьба с коронавирусом и нацпроекты.

В свое время Андрей Калинин работал в прокуратуре и СУ Следственного комитета Псковской области.

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