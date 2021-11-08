В Мурманской области QR-коды распространят на ТРЦ, салоны красоты, сауны и бани

Система QR-кодов в Мурманской области сохранится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После окончания нерабочих дней в Мурманской области сохранится система QR-кодов. Более того, с 11 ноября будет расширен список мест, где их надо будет предъявить.

- Теперь QR-код надо будет предъявлять в соляриях, саунах, банях, салонах красоты, СПА-центрах, торговых и торгово-развлекательных центрах. Продуктовые магазинах при таких центрах можно посещать без QR-кода, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Альтернативой коду может стать справка о полном курсе вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не ранее чем за три дня до предъявления, справка о противопоказаниях или перенесенном за последние полгода коронавирусе. Проверяющий вправе спросить документ, подтверждающий личность.

После введения системы QR-кодов в Мурманской области число желающих вакцинироваться от COVID-19 выросло в два раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске женщина ударила знакомого топором по голове. Мужчина сам себе вызвал "скорую" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru