В минюсте разъяснили правила режима самоизоляции в Мурманской области

Наличие медотвода от вакцинации против коронавируса не является основанием для допуска к работе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В минюсте ответили на самые распространенные вопросы жителей Мурманской области о правилах поведения в период пандемии, которые касаются выхода на работу.

Так, если человек не может работать дистанционно, ему могут предоставить отпуск, временно перевести на другую работу, которая позволит работать дистанционно, либо оформить простой.

- Наличие медотвода от вакцинации против коронавируса не является основанием для допуска к работе. Если работник не вакцинирован от COVID-19 и не перенес коронавирус в последние 6 месяцев, он подлежит переводу на удаленный режим работы, - отметили в оперативном штабе Мурманской области.

Если неработающий северянин старше 60 лет не вакцинирован от ковида и не болел им в течение полугода, на него распространяется требование о самоизоляции независимо от наличия отрицательного результата ПЦР-теста.

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