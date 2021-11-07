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Здоровье7 ноября 2021 16:33

За сутки в Мурманской области 259 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 7 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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На лечении остаются 17 283 пациента.

На лечении остаются 17 283 пациента.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 7 ноября 2021 года, за последние сутки 259 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 80 824 человека, количество летальных исходов - 2383 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+158, всего 38597), Кольский район (+32, всего 3639) и Североморск (+16, всего 7019).

Выздоровели 61 159 северян, на лечении остаются 17 283 пациента.

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