В Мурманской области впервые пройдет Мем-диктант

Интеллектуально-развлекательный экзамен пройдет дистанционно с 8 по 12 ноября.
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области состоится первый в России Мем-диктант. Необычное мероприятие на знание забавных картинок будет включать в себя 15 тематических вопросов и творческое задание. Поучаствовать в нем приглашают молодежь Мончегорска и Печенгского округа. Диктант проводит "Kn51".
Интеллектуально-развлекательный экзамен пройдет дистанционно с 8 по 12 ноября включительно. В тройку призеров войдут те, кто первым пришлет правильные ответы. Победителей ждут ценные подарки.
Заявки на участие в свободной форме принимает Руслана Стегура до 12 ноября. Ей можно написать во «ВКонтакте» или отправить заявку на электронную почту: rstegura@mail.ru.
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