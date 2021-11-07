Прогноз погоды в Мурманске и области на 8 ноября 2021 года: до -13 градусов, местами снег

Погода обещает быть морозной.
Фото: Василий Вахрин
В Мурманскую область вновь придут морозы, так что стоит одеваться потеплее.
8 ноября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося с Канино-Колгуевского района в восточном направлении.
- Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11, при прояснениях до -16, днем -3-8, местами до -13, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
9 ноября наш регион будет находиться , в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-13 градусов, днем -4-9. На дорогах гололедица.
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