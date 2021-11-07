В Мурманск приехала популярная российская актриса

Причиной визита девушки в столицу Заполярья стала рекламная кампания бренда зимней одежды. Фото: www.instagram.com/barbaraska_92/

В Мурманск приехала звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова. Вместе с компанией актриса успела посетить главные достопримечательности города - мемориалы "Алеша" и "Морякам, погибшим в мирное время", памятник "Ждущей" и ледокол "Ленин".

Также актриса отведала местные морские деликатесы. О своем путешествии на Север она рассказала в Instagram. Причиной визита девушки в столицу Заполярья стала рекламная кампания бренда зимней одежды.

Варвара Шмыкова стала популярной после выхода сериала «Чики». Также она снималась в фильме "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева. Кинокартина была номинирована на "Оскар".

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