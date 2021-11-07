Завершены поиски пропавшего жителя Мурмашей

Поиски завершились успешно. Фото: vk.com/murmanspas51
В Мурманской области завершились поиски 50-летнего жителя Мурмашей. Юрий Вайс пропал 17 октября, когда перестал выходить на связь с родными и близкими.
К счастью, спустя три недели мужчину нашли живым и невредимым. Как уточнила "КП-Мурманск" координатор поисково-спасательного отряда "МурманСпас" Ольга Кононенко, Юрий в итоге сам вышел на связь с родственниками.
Напомним: волонтеры объявили поиск 45-летней Эльвиры Карнауховой из Туломы. Женщина пропала 24 октября.
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