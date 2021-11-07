Житель Полярного пытался получить выкуп за найденные документы

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 325 УК РФ. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В полицию обратился житель Полярного, рассказав, что у него похитили документы. Накануне мужчина пользовался такси и, выходя из машины, выронил портмоне с документами в салоне.

Через какое-то время ему позвонил неизвестный и стал предлагать вернуть утрату за вознаграждение. Оказалось, что оставленное в автомобиле портмоне подобрал следующий клиент в тайне от водителя. Злоумышленника установили и задержали, им оказался неработающий 36-летний местный житель.

- Задержанный вину признал и пояснил полицейским, что, узнав об отсутствии денег в кошельке, он захотел хоть как-то заработать, вернув портмоне с документами исключительно за вознаграждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов". Ему грозит арест сроком до трех месяцев. Похищенные документы мужчина вернул. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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