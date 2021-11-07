В Мурманской области закончен ремонт моста через реку Умба

Из-за гололедицы водителей просят заблаговременно снижать скорость движения, двигаясь по мосту. Фото: gov-murman.ru

Завершились работы по ремонту моста через реку Умбу, который находится на автодороге Умба – Кандалакша. Обновление переправы шло в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Завершены ремонт пролетного строения, опор, замена мостового полотна, переустройство сопряжения с насыпью и подходов к мосту. Проводились работы, которые из-за своих технологических особенностей требовали полного закрытия движения по мосту: подъем пролетного строения домкратами для выправления подвижных опор части и устройство новых подферменников под выправленные опорные части, - сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В Мурманскавтодоре предупреждают водителей о необходимости заблаговременно снижать скорость движения, двигаясь по мосту. Пролетные строения быстро охлаждаются из-за близости реки, поэтому с наступлением морозов гололедица там появляется раньше, чем на остальной дороге.

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