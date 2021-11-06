В Мурманске на Ленинградском шоссе произошла серьезная авария, пострадала девушка

Водитель Opel столкнулся с Kia. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"
Вечером 6 ноября на Ленинградском шоссе в Мурманске произошло серьезное ДТП - столкнулись два автомобиля, пострадал человек. На место выезжали экстренные службы.
- Спасатели минут 10 пытались завести свой генератор, чтобы резак подключить. Там пассажирку примяло конкретно. Так и не завели... Медики пытались оказать помощь прямо в смятой в лепешку машине, - отметили очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, водитель Opel, выезжая с улицы Рогозерской, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia. Пассажирку Opel доставили в медучреждение.
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