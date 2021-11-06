После нерабочих дней в Мурманской области останется система QR-кодов

Без QR-кода или его альтернативы в общественные места не пустят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 ноября в Мурманской области завершатся нерабочие дни, все вернется в прежнее русло. Однако система QR-кодов пока остается с нами. Об этом сообщили в оперативном штабе.

- Вход в общественные места по-прежнему будет регламентирован. Для их посещения нужна справка или документ с "Госуслуг" с QR-кодом, подтверждающий: наличие прививки от коронавируса, факт перенесенного ковида, отрицательный результат ПЦР-теста или медотвод от прививки против COVID-19, - сообщили в ведомстве.

Школы, детские сады и другие образовательные организации начнут работу по привычному расписанию.

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