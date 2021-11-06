Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

Рекомендуется воздержаться от поездок.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Спасатели предупреждают северян об ухудшении погодных условий в Мурманской области. По данным мурманского гидрометцентра, 6 ноября с 14.00 до 18.00 по северу региона ожидается усиление северного, северо-восточного ветра в порывах 15-17 метров в секунду, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Непогода сохранится до конца суток.
- Рекомендуется без необходимости не совершать поездок на автомобильном и водном транспортах, при выезде соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными. - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Пешеходов просят пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и иметь на одежде светоотражающие элементы.
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