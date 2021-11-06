Ночью в Мурманске 34 пожарных тушили два деревянных дома

Причины пожаров предстоит выяснить. Фото: vk.com/spasinfo51

Минувшей ночью в Мурманске горели два ветхих двухэтажных деревянных дома, в которых уже никто не живет. Сначала пожар случился на улице Фролова, 12. Сигнал о происшествии поступил спасателям 6 ноября в 02.04.

- В результате происшествия обгорели помещения первого и второго этажа, частично повреждена кровля, разобраны перекрытия чердака и второго этажа. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения - 21 человек личного состава, 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спустя чуть больше часа, в 03.16, загорелся дом №53 на улице 6-й Комсомольской батареи. В здании на обоих этажах сгорела старая мебель, строительный мусор. Частично обрушились перекрытия второго этажа. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения - 13 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины обоих пожаров устанавливаются.

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