В Мурманской области можно пройти перепись населения по телефону

Горячая линия будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области продолжается Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. С 6 ноября ответить на вопросы переписи можно по телефону. - Для этого необходимо позвонить по номеру 122, нажать "8" в тональном режиме и ответить на заданные вопросы – это самый удобный способ. Горячая линия будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00, - сообщили в правительстве региона.

Также до 14 ноября можно поучаствовать в переписи через портал Госуслуг или дождаться переписчика дома: все они регулярно проходят ПЦР-тестирование на коронавирусом и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, сообщить данные о себе можно через закрытую дверь или соблюдая дистанцию. Еще один вариант - самостоятельно посетить МФЦ или стационарные переписные участки. Перечень участков размещен на сайте Мурманскстата.

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