Срок окончания каникул в регионе остался неизменным. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Мурманской области не будут продлевать каникулы в образовательных учреждениях, однако, по рекомендации Министерства образования и науки РФ, Мурманский арктический государственный университет и Мурманский государственный технический университет переходят на смешанную форму обучения. - На данный момент срок окончания каникул (7 ноября) в образовательных организациях Мурманской области не изменился, - сообщает региональное министерство образования. Ранее мы уже сообщали о переходе МАГУ на частичное дистанционное обучение. Известно, что в очном формате продолжат обучаться по тем специальностям, чьи направления невозможно или не рекомендовано переводить в дистанционный формат.

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