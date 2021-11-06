В Чаваньгу на вертолете прибудет фельдшер

До конца года фельдшер приедет в Чаваньгу еще раз. Фото: правительство МО

К жителям Чаваньги скоро прилетит фельдшер. Так как ФАП в селе не работает, медикам приходится добираться сюда на вертолете. Врач посетит отдаленный населенный пункт в пятый раз за этот год.

- Оказание медицинской помощи в Чаваньге организовано посредством выезда фельдшера из соседних населенных пунктов Терского района, в частности из ФАПа, расположенного в Варзуге. В этом году проведено четыре таких выезда, все желающие прошли вакцинацию и профилактические осмотры. До конца года фельдшер приедет в Чаваньгу еще раз, – сообщила «АиФ-Мурманск» главный врач Кандалакшской ЦРБ Наталья Лобанова.

Напомним, что в прошлом году в новом ФАПе Чаваньги произошел пожар.

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