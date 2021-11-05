Жителям Мурманской области предлагают подготовиться к Географическому диктанту

Написать Географический диктант можно будет очно и заочно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Географический диктант» в этом году пройдет 14 ноября, желающим предлагают ознакомиться с демонстрационной версией диктанта. Географический диктант пройдет в трех форматах: очном, дистанционном и онлайн. Пройти демоверсию можно до 23.59 13 ноября 2021 года. Узнать свой результат можно сразу же после прохождения всех заданий.

— Акция «Географический диктант» организуется Русским географическим обществом с 2015 года. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским и/или английским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, - сообщает министерство информационной политики Мурманской области.

Чтобы написать диктант очно, необходимо выбрать наиболее удобную для себя площадку, зарегистрироваться на ней и 14 ноября к 12.00 прийти с документом, удостоверяющим личность. Адрес ближайшей площадки можно найти на официальном сайте мероприятия.

Написать диктант дистанционно можно из дома. Для этого понадобится регистрация на площадке акции, а также выход в интернет. На сайте диктанта можно выбрать любую площадку открытого типа с дистанционным форматом проведения и зарегистрироваться на ней в качестве участника.

Итоги диктанта начнут публиковаться на сайте акции с 6 декабря 2021 года. Узнать свой результат можно несколькими способами: использовать 13-значный идентификационный номер или отсканировать QR-код со второй части бланка. Участники получат свидетельства: сразу по завершению очной формы или в течение двух недель после прохождения дистанционно.

Онлайн-диктант стартует 14 ноября в 14.00 и завершится в 14.00 24 ноября. Написать диктант онлайн можно будет где угодно и в любое время. Регистрация для этого не нужна. Результат будет известен сразу после того, как участник ответит на последний вопрос.

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