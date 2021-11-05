Мурманская область представила на фестивале «Кухни народов России» блюда Арктики

Мастера Арктической кухни показали, как готовить оленину и рыбу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

4 ноября состоялся всероссийский онлайн-фестиваль «Кухни народов России», участие в котором приняли более 100 поваров – представителей самых разных народов. Мурманские шефы представили на фестивале блюда Арктики.

Шеф-повар Светлана Козейко и представитель общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская» Полина Харыбина готовили филе ловозерского оленя на углях с брусничным соусом и печеным картофелем.

Финалист всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Максим Галецкий показал приготовление популярного сета арктических закусок: форшмака из слабосоленого палтуса, сугудайя из трески и солонины из оленины.

В формате кулинарных мастер-классов к виртуальному путешествию присоединились поющие повара из самых удаленных уголков страны. Идея «поющих поваров» родилась у участников непосредственно в рамках гастромарафона.

Трансляцию сопровождала викторина «Вкусный путеводитель», организованная дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области и «Гастрономической карты России».

К флешмобу в социальных сетях присоединились более трех тысяч школьников - в рамках совместного проекта «Гастрономической карты России» и Российского движения школьников. Ребята готовили блюда своего региона и приглашали зрителей путешествовать по России.

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