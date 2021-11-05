Жителя Мурманска обвиняют в фиктивной прописке иностранца

Мужчина предоставил в МФЦ неверные данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске мужчина предоставил в МФЦ недостоверные сведения, чтобы фиктивно поставить на учет иностранца. Сотрудники организации направили запрос в полицию о проверке его фактического проживания по указанному в документах месту жительства.

Как выяснилось, 42-летний неработающий мурманчанин, который зарегистрировал в своей квартире на улице Ушакова гражданина из страны ближнего зарубежья, на самом деле не собирался предоставлять ему свою жилплощадь для фактического пребывания. Известно, что иностранец проживает в другом месте.

На северянина возбуждили уголовное дело за организацию незаконного пребывания в Российской Федерации. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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