Жителям Полярных Зорь готовы представить дизайн код города

Для Полярных Зорь разработали дизайн-код.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Жителей Полярных Зорь приглашают на презентацию дизайн кода города. Встреча состоится 9 ноября в 15.00 в коворкинге «Точка кипения». Посетить ее могут все желающие от 18 лет. При себе обязательно нужно иметь QR-код о вакцинации. Напомним, что дизайн код разрабатывали также для Мурманска и Териберки. Команда Артемия Лебедева занималась формированием стилистически единой и комфортной городской среды.
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