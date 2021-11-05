Жителям Полярных Зорь готовы представить дизайн код города

Для Полярных Зорь разработали дизайн-код. Фото: Олег ФИЛОНОК

Жителей Полярных Зорь приглашают на презентацию дизайн кода города. Встреча состоится 9 ноября в 15.00 в коворкинге «Точка кипения». Посетить ее могут все желающие от 18 лет. При себе обязательно нужно иметь QR-код о вакцинации. Напомним, что дизайн код разрабатывали также для Мурманска и Териберки. Команда Артемия Лебедева занималась формированием стилистически единой и комфортной городской среды.

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