Театр Северного флота впервые за свою историю откроет малую сцену

Артисты Северного флота смогут выступать на малой сцене. Фото: Олег ФИЛОНОК

Впервые за 80-летнюю историю театра Северного флота откроется малая сцена.

17 и 18 ноября на ней покажут премьеру — спектакль главного режиссера театра Александра Шарапко по пьесе «Любовь» известного советского и российского драматурга Людмилы Петрушевской.

- Малая сцена также позволит организовать камерные, творческие встречи, концертные программы, ставить спектакли малых форм, показывать зрителю самостоятельные работы артистов, - отметили в театре Северного флота

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