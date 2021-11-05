Мурманская область вошла в список наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов

Число зараженных ВИЧ в России за полгода снизилось. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первом полугодии 2021 года в России выявили 36 759 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Однако среди зараженных растет смертность. За первые 6 месяцев этого года умерли 14 865 инфицированных ВИЧ, что на 3% больше, чем за то же время в 2020 году.

По показателю заболеваемости в стране летом лидировали 26 субъектов.

1. Иркутская область (зарегистрировано 53,6 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения),

2. Оренбургская область (52,4),

3. Красноярский край (51,2),

4. Челябинская область (50,8),

5. Пермский край (49,6),

6. Тюменская область (48,9),

7. Свердловская область (47,8),

8. Томская область (46,7),

9. Новосибирская область (43,6),

10. Кемеровская область (42,6),

11. Алтайский край (39,5),

12. Курганская область (38,6),

13. Чукотский автономный округ (38,4),

14. Самарская область (35,9),

15. Ханты-Мансийский автономный округ (34,2),

16. Удмуртская Республика (32,9),

17. Ямало-Ненецкий автономный округ (31,6),

18. Омская область (30,9),

19. Ульяновская область (30,0),

20. Республика Хакасия (29,9),

21. Мурманская область (28,5),

22. Тверская область (28,1),

23. Республика Башкортостан (26,8),

24. г. Севастополь (26,7),

25. Республика Крым (26,1),

26. Нижегородская область (25,7).

По данным центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, в этих регионах было зарегистрировано больше половины всех новых случаев ВИЧ-инфекции в стране.

В последние годы ВИЧ-инфекция диагностируется преимущественно у людей старше 30 лет. Умирают инфицированные в молодом возрасте, в 2020 году средний показатель был 42 года. Ведущей причиной летальных исходов остается туберкулез.

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства.

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