За сутки в Мурманской области 257 человек заболели коронавирусом

Число зараженных коронавирусом за сутки постепенно уменьшается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 5 ноября 2021 года, за последние сутки 257 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 80 314 человек, количество летальных исходов - 2365 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+147, всего 38303), Оленегорск (+28, всего 4519) и Кандалакшский район (+22, всего 5837).

Выздоровели 60 679 северян, на лечении остаются 17 270 пациентов.

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