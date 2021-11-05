СКР назвал предварительную причину смерти 35-летней женщины на детской площадке в Мурманске

Тело женщины нашли у детской площадки. Фото: Дмитрий Артеменко/ «Арктический обозреватель»

Днем 5 ноября на детской площадке в Мурманске у дома №48 на улице Карла Маркса нашли тело 35-летней женщины. Следователи начали доследственную проверку.

- Смерть женщины не носит криминальный характер. Предварительная причина смерти - болезнь сердца, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

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