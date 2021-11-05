В Мурманске на детской площадке нашли труп

Тело женщины нашли у детской площадки. Фото: Дмитрий Артеменко/ «Арктический обозреватель»

Следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения трупа в Мурманске. - На детской площадке возле дома 48 на улице Карла Маркса обнаружено тело 35-летней женщины. В данный момент следователем СО по городу Мурманск проводится осмотр места происшествия, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области рассказал, откроют ли в регионе детские комнаты. Андрей Чибис отметил, что дети стали массово болеть коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru