В Североморске водитель сбил насмерть мужчину и скрылся

В ночь с 4 на 5 ноября в Североморске произошло смертельное ДТП. Мужчина шел по дороге со стороны Загородного парка и попал под колеса машины.

Водитель, сбив пешехода, не остановился, а просто уехал.

- стороны Загородного парка и попал под колеса машины.

Водитель, сбив пешехода, не остановился, а просто уехал.

- По предварительной информации, 4 ноября в 23.18 на 16 километре автодороги "Автоподъезд к городу Североморску" водитель автомобиля Mazda допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП мужчина- пешеход от полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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