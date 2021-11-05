В Мурманске именинник ударил друга подаренным ножом

Мужчине подарили нож, а он бросился с ним на друга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больницу Мурманска доставили 31-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Оказалось, что он пострадал от рук 29-летнего друга.

- Накануне происшествия мужчины отмечали в баре день рождения подозреваемого, которому подарили нож. Во время длительного застолья завязался спор. Именинник, находясь под воздействием выпитых спиртных напитков, ударил им пострадавшего. Присутствующие в баре посетители вызвали скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Северянину грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.

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