В Мурманске начали работу мобильные переписные пункты

Перепись можно пройти разными способами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
4 ноября в торгово-развлекательных центрах "Мурманск Молл", "Северное Нагорное" и "Форум" открылись мобильные переписные пункты.
Пройти процедуру переписи в них северяне смогут с 11 до 20 часов до 14 ноября включительно. Процесс займет не более 15 минут. Переписаться можно также другими способами: самостоятельно на портале Госуслуг; на стационарном переписном участке или многофункциональном центре; с помощью специально обученного переписчика в домашних условиях.
– Уже сейчас в Мурманской области переписалось более 300 тысяч жителей, – сообщает министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.
Участники переписи делают важный вклад в будущее страны. Полученные данные станут основой при разработке новых государственных программ социальной и семейной политики.
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