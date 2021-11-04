Вузы Мурманской области переходят на дистанционное обучение

Вузы в Мурманской области уходят на удаленку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией Министерство науки и высшего образования РФ распорядилось, что вузы в праве продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.

На основании этого приказа Мурманский арктический государственный университет перешел на дистанционное обучение. Оно продлится с 8 по 28 ноября текущего года. Об этом сообщили в официальной группе опорного вуза.

Однако перейдут на удаленку не все студенты МАГУ.

- Учебный процесс в очном формате продолжат те обучающиеся, чьи направления невозможно или не рекомендовано переводить в дистанционный формат, - уточнили в университете.

Например, студенты-медики, спортсмены, будущие горняки продолжат получать знания в стенах вуза. Занятия будут проводиться с соблюдением всех эпидемиологических мер. Если же в группе будет выявлен заболевший, ее переведут на дистанционку на 14 дней.

В официальной группе также заявили, что об удаленной сдачи сессии «на сегодняшний момент речи не идет».

Информация по МГТУ уточняется.

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